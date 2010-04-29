Прокуратура порушила справу за фактом хуліганства в сесійній залі ВР

Прокуратурою міста Києва 28 квітня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України 27 квітня 2010 року в сесійній залі Верховної Ради України під час пленарного засідання VI сесії Верховної Ради України VI скликання, за ч. 2 ст. 296 КК України.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

При цьому правоохоронці просять представників засобів масової інформації «надати у найкоротший строк повний відеозапис та фотографії зафіксованих вами подій у сесійній залі Верховної Ради України 27 квітня 2010 року. Ваша інформація є дуже важливою для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідста у порушеній кримінальній справі».

Інформацію прокуратура просить надати до Прокуратури міста Києва за адресою: вул. Предславинська, 45/9, каб. №106, тел. 050-99-405-99.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

В результаті побиття у ВР народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олесь ДОНІЙ отримав струс мозку і був госпіталізований у лікарню.