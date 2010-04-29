Ківалов порахував, що один суддя від Януковича у КС - зайвий

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ вважає, що після поновлення Сюзанни СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду, Віктор ЯНУКОВИЧ повинен заново призначити всіх шістьох суддів за квотою Президента України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі С.КІВАЛОВА.

Депутат нагадує, що Указом №585 від 28 квітня 2010 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України, скасувавши пам`ятний Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 3 квітня 2008 року. Тим самим, В.ЯНУКОВИЧ виконав Рішення Вищого адміністративного суду України, що «набуло законної чинності цього року, в якому суд встановив: С.СТАНІК звільнили незаконно».

Як зазначає С.КІВАЛОВ, «першу дію, що вимагає закон, здійснено: С.СТАНІК поновлено на посаді. На черзі - друга. Разом зі С.СТАНІК, суддів Конституційного суду стає вже 19, а призначених за президентською квотою – 7. Тоді як Конституція обмежує склад суду 18 суддями, а квоту Президента 6».

За словами С.КІВАЛОВА, «якби вдалося юридично визначити, хто саме з суддів, призначених до КСУ за квотою Президента (Юрій БАУЛІН, Сергій ВДОВИЧЕНКО, Володимир КАМПО, Дмитро ЛИЛАК, Юрій НІКІТІН, Віктор ШИШКІН) зайняв місце С.СТАНІК, – слід було б провести точкове звільнення. Але це неможливо. В цьому випадку, згідно із законом, можливий такий вихід: заново призначити всіх шістьох суддів за квотою Президента, включивши до їх числа С.СТАНІК; при цьому можна підтвердити повноваження 5 із 6 діючих суддів».

Як повідомляв УНІАН, 1 травня 2007 року Президент України звільнив С.СТАНІК із посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

25 березня 2008 року Верховний Суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. У свою чергу, Президент, відповідно до цього рішення ВСУ, 2 квітня 2008 року поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

3 квітня 2008 року В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України» - у зв`язку з неповноважним складанням присяги. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, в залі Верховної Ради України був відсутній Президент Леонід КУЧМА – хоча його присутність при складанні присяги є обов`язковою умовою згідно із законом про Конституційний Суд.

Крім того, 19 червня 2007 року глава держави звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА від посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з поданням ними заяв про відставку.

27 травня 2008 р. Президент України В.ЮЩЕНКО попросив Верховну Раду України 3 червня привести до присяги суддів Конституційного Суду України, призначених за його квотою.

3 червня 2008 року у Верховній Раді України склали присягу суддів Конституційного Суду Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН, які були призначені на ці посади Президентом В.Ющенко.