Тимошенко каже, що її люди - «мирні, але сильні і наполегливі»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що всі акції протесту опозиції, які заплановані на 11 травня, носитимуть виключно мирний характер.

Про це вона заявила в інтерв’ю “5 каналу”.

"Я переконана, що наші люди довели, у тому числі і під час передостанніх виборів Президента, що вони мирні, спокійні, але сильні і наполегливі. І коли вони вийшли на майдани, не було жодної агресії, але була спокійна сила, яка міняла реальність", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, нині країну разом з політиками, які працюють в опозиції, мають захищати і громадяни, які "розуміють, що робить ЯНУКОВИЧ з країною".

Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала звернення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до українського народу, в якому той заявив, що опозиція заради досягненння власної мети готова навіть до агресії та безладу. "Скільки б він заяв не робив, скільки б він не виступав на продажних каналах телебачення, скільки б його не вилизували і не показували, як вождя нації, він ніколи і нікуди вже не діне ці чорні сторінки, які вписані ним за останні дні в історію України", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що брати участь в акціях протесту громадян змушує віра, а не агресія чи бажання зробити щось погане. "Наші люди самі по собі такі, що вони не схильні до жорстокості, агресії, приниження іншої людини. І тому коли вони виходять на майдани, то вони виходять сильними, спокійними, неагресивними. Але їхньої сили духу вистачає для того, щоб політиків ставити на місце", - додала вона.