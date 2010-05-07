Янукович попросив ветеранів вірити, що Україна буде процвітати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив ветеранів Великої Вітчизняної війни, що найголовніший національний інтерес нової влади полягає у забезпеченні їхнього гідного життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на урочистому зібранні з нагоди 65-ї річниці Перемоги, що проходить у Національному палаці “Україна” у Києві.

Говорячи про ідеологічне підґрунтя цьогорічного масштабного святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Несправедливо переписувати історію, повлаштовувати її під ідеологічні потреби тих, хто бачить у незалежності лише спосіб задовольнити власні політичні забаганки”.

“У цьому зв’язку хочу сказати вам, що українському народу вдалося звільнитися від влади політиканів, які були готові перетворити 65-річчя Перемоги на звичайну, буденну подію”, - сказав він, звертаючись до ветеранів.

За його словами, “про це красномовно свідчить їхня (політичних опонентів – УНІАН) роздратованість прагненнями нового керівництва держави відсвяткувати великий ювілей спільно з тими, з ким ви йшли до перемоги – Росією, Білоруссю та іншими народами колишнього СРСР”.

“Так звані опозиціонери робитимуть усе, щоб звинуватити нас у поганій підготовці до свята, у слабкій підтримці ветеранів, у ностальгії до СРСР. Але можу вас запевнити, що ми й надалі робитимемо все, що повернути історії її ідентичність, а вам заслужену повагу і підтримку держави”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він констатував, що сьогодні, “після довгих п’яти років нескінченних війн, серед вищого керівництва держави і безпрецедентного економічного падіння, країна нарешті починає виходити з кризи”.

“Ми посилимо піклування про ветеранів... Невдовзі країна відчує позитивні зміни. І це буде нашою відповіддю тим, хто звинувачує нас у зраді національних інтересів”, - заявив Президент.

Він пояснив ветеранам, що “національний інтерес України полягає в єдиному – у забезпеченні своїм громадянам гідного життя, у взаємовигідному співробітництві зі світовим співтовариством, у тому числі з найближчими сусідами”.

“Україна продовжуватиме курс на інтеграцію в Європейський Союз і стратегічне партнерство з Росією”, - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ попросив ветеранів вірити, що Україна стане процвітаючою державою, і засвідчив ветеранам найглибшу повагу і любов.