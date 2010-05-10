ДАІ блокує виїзд автобусів зі Львова до Києва

На Львівщині співробітники ДАІ блокують виїзд автобусів з прихильниками БЮТ, які прямують до Києва для участі в завтрашній акції протесту під станами Верховної Ради.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Тарас КУХАР.

«Автобуси зі Львова та районів області не можуть виїхати за межі Львівщини, оскільки співробітники ДАІ зупиняють їх і вигадують різноманітні приводи, щоб транспорт з прихильниками «Батьківщини», які мають намір взяти участь 11 травня в акції протесту біля стін парламенту, не виїхав за межі області», - заявляє Т.КУХАР.

За його словами, працівники ДАІ також вимагають у власників автотранспорту розписки, «що вони не поїдуть до Києва».

Т.КУХАР також наголосив, що в разі, «якщо сьогодні наші автобуси не пустять до Києва – то вже завтра ми проведемо у Львові масштабне пікетування біля обласного управління міліції».

Водночас начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК у коментарі УНІАН зазначив, що з боку правоохоронців «не чиниться жодних перешкод».

«Проводяться звичайні заходи щодо перевірки транспортних засобів», - сказав Д.ХАРЧУК.