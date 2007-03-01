Німецька преса на Януковичу живого місця не лишила

Європейська, переважно німецька, преса змальовує все різкіший і детальніший політичний портрет нинішнього українського прем’єра Віктора Януковича в перебігу його візиту до Берліна.

Впливова німецька газета «Франкфуртер Альґемайне Цайтунґ» у день зустрічі Віктора Януковича з канцлером Німеччини Ангелою Меркель дуже детально переказала деякі подробиці його політичної біографії. Це видання розповідає про значні труднощі нового американського радника Януковича, пана Манафорта, у намаганні хоч якось замаскувати попередній «катастрофічний імідж» свого нового підопічного. Тут американський технолог мусив мобілізувати весь свій попередній досвід від американських президентів Форда і Буша і до диктатора Філіппін Маркоса та ангольського сепаратиста Савімбі. Важко було зробити з того, хто «відсидів у в’язниці за завдання тілесних ушкоджень», із «професора» з «двома буквами ф», як пише «Франкфуртер Альґемайне», лідера парламентської більшості та ще й главу уряду. Але в Януковичі «дещо справді змінилося», наголошує часопис.

Хоча ці зміни, на думку німецького спостерігача, «непереконливі». «Франкфуртер Альґемайне Цайтунґ» вважає «непереконливими» їх зокрема через те, що Янукович тепер «не просто маріонетка в руках східноукраїнських кланів і особисто росіянина Владіміра Путіна». Також «непереконливе» і те, що «давній покровитель» Януковича, «колишній наперсточник» Ахметов вже нібито немає великого впливу на свого «колишнього хлопчика на побігеньках»... Німецька газета зазначає, що у питанні щодо НАТО Янукович «весь час кривуляє», «постійно висловлюючись за вступ до НАТО, він у той же час перешкоджає цьому вступу там, де це лише можливо». «Франкфуртер Альґемайне» також висловлює думку, що «німецьким партнерам по переговорах із Януковичем буде нелегко правильно оцінити його пропозиції» щодо газового консорціуму, бо й тут його позиція «не зовсім очевидна». І в кінці це німецьке видання резюмує, що стрілка компасу Віктора Януковича, «колишнього необтесаного політика», ніколи впевнено «не показувала ні на Захід, ні на Схід, а завжди була направлена на свій власний магнітний полюс, на самого себе..., його владу».

Радіо "Свобода"