Меркель і Тимошенко обговорили ситуацію в Україні

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела МЕРКЕЛЬ під час неформальної зустрічі з екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО висловила підтримку у її зусиллях щодо розвитку демократії в Україні.

Про це УНІАН повідомив керівник українського представництва Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

"Сьогодні в Аахені у рамках церемонії нагородження польського прем`єр-міністра Дональда ТУСКА премією Карла Великого відбулося кілька зустрічей Юлії ТИМОШЕНКО з політиками Європейської народної партії, зокрема, із канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ", - сказав Н.ЛАНГЕ.

Керівник українського представництва Фонду Конрада Аденауера підкреслив, що він був присутній на зустрічі Ю. ТИМОШЕНКО з А. МЕРКЕЛЬ. "Канцлер Німеччини і Юлія ТИМОШЕНКО обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні та питання енергетичної безпеки. Канцлер сказала, що вона і всі політики Європейської народної партії уважно спостерігають за ситуацією з демократією в Україні", - зазначив Н.ЛАНГЕ.

За його словами, зустрічі Ю. ТИМОШЕНКО з європейськими політиками у німецькому місті Аахен носили неформальний характер.

На усіх цих зустрічах також був присутнім екс-віце-прем`єр-міністр України з питань євроінтеграції Григорій НЕМИРЯ. "Всі політики, з якими Юлія ТИМОШЕНКО спілкувалася в рамках церемонії нагородження прем`єра Польщі, висловлювали їй слова підтримки та солідарності", - підкреслив Г.НЕМИРЯ.