Рівненська міськрада вимагає денонсувати пакт Януковича-Медведєва

Депутати Рівненської міськради ухвалили звернення до Верховної Ради України з проханням денонсувати харківські угоди, підписані Президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення міськрада ухвалила майже після годинного емоційного обговорення згаданих угод.

Ініціаторами звернення до ВР виступили фракції БЮТ, «Нашої України» та Української народної партії у міськраді. Їх підтримали представники обласного Комітету національного порятунку України, який нещодавно був створений у Рівному.

Ініціатори не роздали депутатам копії тексту документа, а запропонували проголосувати за нього «з голосу» після зачитування. Так депутати і зробили, звернення підтримали 36 обранців із 47 присутніх у залі.

Водночас, як повідомили у прес-службі Рівненської облради, звернення до Президента і Верховної Ради України щодо нових українсько-російських домовленостей планують обговорити і депутати обласної ради. Орієнтовно, сесія облради розгляне це питання 17 травня.

Як повідомлялося раніше, Рівненська облрада планувала обговорити це питання напередодні ратифікації договору щодо продовження терміну дислокації російського ЧФ у Криму у ВР (27 квітня), однак тоді для роботи сесії не було кворуму.