В'ятрович: Табачник забув про сотні тисяч розсекречених документів

Новий міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК «забув» про сотні тисяч розсекречених документів і вирішив повернути в підручники історію радянського зразка. Але ігнорування фактів є несумісним з наукою та академічною етикою, - говорить історик Володимир В’ЯТРОВИЧ. Про це УНІАН повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

«Я побоююся, що у виконанні Д.ТАБАЧНИКА, з огляду на тенденції в російській історіографії, це буде повторення «Короткого курсу історії ВКП (б)», який був написаний Йосипом Сталіним», - зазначив історик.

В.В’ЯТРОВИЧ переконаний, що такими питаннями повинні займатися фахівці, історики нашої країни. Тим більше, що йдеться про підручники, які є одним із атрибутів державності, разом з прапором і гімном держави. Тому якесь зовнішнє втручання в національні підручники щонайменше дивне, зазначив фахівець.

Потрібно виводити цю проблематику в публічну площину, вести дискусії і вимагати від нової влади запобігання переглядів історії та підручників на догоду політичній кон’юнктурі.

“Те, що робить нинішня влада - лише бажання повернути всіх у підручники радянського зразка, - вважає В.В’ЯТРОВИЧ. - Ці погляди давно застаріли, не відповідають новітнім дослідженням істориків і давно спростовані сотнями тисяч розсекречених архівних матеріалів. Саме на цій базі раніше і були оновлені підручники та шкільні програми”.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2010 р. міністр освіти і науки України Д.ТАБАЧНИК під час відеомосту Київ-Москва заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

«У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це вельми маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він зазначив, що в посібнику будуть викладені різні точки зору на «деякі складні процеси».