Тимошенко: Україна втратить острів Тузла

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що внаслідок делімітації українсько-російських морських кордонів Україна втратить острів Тузла.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу "Україна".

"Мова йде про Керченську протоку – це вихід України в Азовське море, це острів Тузла, за який Україна досить сильно боролася. І якраз на базі такої делімітації кордонів Україна втрачає Тузлу і втрачає вихід в Азовське море", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, внаслідок такої делімітації державного кордону Україна втратить також можливість брати плату за прохід суден в Азовське море. "Це значить, що у нас буде мінімум мільярд, або і більше втрат. Але саме головне, що та частина якраз Керченської протоки має прогнозні запаси нафти і газу. І це вже буде втрата української території і особливо острова Тузла", - переконана лідер БЮТ.

"Ці документи – неприпустимі для Україні, тому що якщо навіть крок відійти від цих кордонів, які має Україна – сьогодні неприпустимо. Якщо Україна буде добровільне віддавати вихід в Азовське море і добровільно віддавати свою територію, мені здається, що це вже буде не партнерство, а це буде суттєве послаблення України",- переконана Юлія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створена відповідна робоча група, яка займатиметься спірними питаннями, в тому числі стосовно острова Коса Тузла.

Довідка УНІАН. Україна і Росія намагалися поділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала у тому, що позиція української сторони ґрунтувалася на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їх берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководій протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до кількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби у Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямі міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинене 23 жовтня за 102 метрів від лінії українсько-російського кордону.

5 травня 2010 року міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що Україна і Росія створять спільну Комісію з питань спільної експлуатації Керчь-Єнікальського судноплавного каналу.