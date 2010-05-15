Тимошенко: депутати лежать із струсом мозку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що порушення кримінальних справ проти депутатів фракції НУНС Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ є продовженням політичного переслідування владою своїх опонентів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу "Україна".

"Політичні репресії – це очевидно. Сьогодні наприклад порушені кримінальні справи проти ще двох депутатів опозиції - ПАРУБІЯ і ГРИМЧАКА. Депутати від опозиції лежать в лікарнях зі струсом мозку, з дуже серйозними тілесними ушкодженнями, а порушують кримінальну справу за події, які відбувалися у Верховній раді проти двох депутатів опозиції, а інші – вони поза межами закону", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (За ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Сьогодні, 14 травня, у прес-службі столичної прокуратури повідомили, що у ході розслідування цієї справи слідчим прокуратури порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчиненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України). Кримінальним кодексом України за даний злочин передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі, зауважили у прес-службі відомства.