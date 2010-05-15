Гриценко не бачить передумов для спротиву владі

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що на сьогодні немає передумов для рішучого спротиву нинішній владі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив учора в ефірі телеканалу “Інтер”.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «влада ще не зробила критичної маси таких помилок, щоб суспільство було зневірене, придушене бетонною плитою соціально-економічних проблем..., щоб воно піднялося на цей спротив». «Не буде 100 тисяч людей в Києві», - додав він.

При цьому А.ГРИЦЕНКО не виключив, що, «можливо, після осені, коли люди відчують, що в економіці нічого не змінюється, що ніяких реформ немає, а влада як була корумпована, така і є, то люди почнуть думати по-іншому».