Прокурор Києва каже, що кримінальні справи проти нардепів ще будуть

Прокурор Києва Юрій УДАРЦОВ запевняє, що всі винні у сутичках у Верховній Раді 27 квітня будуть притягнуті до відповідальності незалежно від політичної приналежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.УДАРЦОВА, наразі у провадженні знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом тих подій (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство), і в рамках її розслідування всі винні «незалежно від того, до якої політичної сили вони відносяться, будуть притягнуті до відповідальності».

«Це наш обов’язок і ми його виконаємо», - пообіцяв Д.УДАРЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

14 травня у прес-службі столичної прокуратури повідомили, що в ході розслідування цієї справи слідчим прокуратури порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

Між тим в опозиції висловлюють обурення, що не порушено жодних кримінальних справ проти тих представників владних фракцій, які застосовували грубу фізичну силу до представників опозиції, нанісши їм серйозні травми.