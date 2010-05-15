Тимошенко каже, що проти неї поновили сфабриковану справу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що поновлена проти неї кримінальна справа за заявою її помічника Володимира БОРОВКА за фактом організації замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України в 2004 році була сфабрикована Службою безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу "Україна".

"Він (В.БОРОВКО) і помічником моїм був влаштований без мого відома за підробленими документами. Тоді ще в Службі безпеки України цим займався персонально пан САЦЮК (колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК – УНІАН). Облаштували все так, щоб можна було сфабрикувати цю справу, але вона розвалилася, навіть не дійшовши до суду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Генеральна прокуратура "сама з соромом закрила цю справу", а в постанові про закриття було чітко написано про відсутність жодного складу злочину. "Коли БОРОВКО почали питати, він сказав, що не пам’ятає, "скільки вона мені грошей давала". Потім він сказав, що не пам’ятає, яким суддям це потрібно було передати. Потім він сказав, що це пішло на аптеки для розвитку його бізнесу… А потім він просто зник і його ніхто не зміг знайти навіть для того, щоб допитати. Сама Генеральна прокуратура закрила справу, розуміючи, що вона не має ніякої перспективи", - підкреслила лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що справу було закрито до того, як вона очолила уряд. "Генеральна прокуратура закрила цю справу до того, як я стала прем’єр-міністром", - зазначила вона.

Водночас, за її словами, Верховний суд у 2004 році зобов’язав порушити кримінальну справу проти В.БОРОВКА. "Є рішення Верховного суду, яке зобов`язує Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну справу проти БОРОВКА за заздалегідь нечесну та спотворену інформацію", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО вручили копії постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України. Кримінальна справа була порушена у травні 2004 року і закрита в січні 2005 року.