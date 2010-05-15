Рятувальникам підвищили зарплату
Шуфрич розказав, на скільки
Рятувальникам Міністерства надзвичайних ситуацій вперше за три роки підвищено зарплату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.
«Мені приємно відзначити, що після трьох років перерви з прийняттям бюджету 2010 року нашим рятувальникам піднято грошове забезпечення», - сказав Н.ШУФРИЧ.
За його словами, грошове забезпечення підвищено на 400 грн. До цього базова ставка рятувальника становила 1 тис. 100 грн.
«Я сподіваюсь, що це тільки початок», - зазначив міністр.
Він також наголосив на необхідності проведення у МНС реформ, які покращать систему захисту громадян.
«На рівні міністерства зараз запроваджуються масштабні реформи, щоб мінімізувати негативні наслідки під час надзвичайних ситуацій і мінімізувати саму кількість надзвичайних ситуацій», - зазначив Н.ШУФРИЧ.
Також він додав, що уряд, незважаючи на кризу, надає максимально можливі фінансові вливання в розвиток системи безпеки в Україні.