Гримчак скаржитиметься до суду на кримінальну справу проти себе

Народний депутат України від НУ-НС Юрій ГРИМЧАК найближчими днями подасть скаргу до одного з судів Києва на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно Ю.ГРИМЧАКА порушила прокуратура Києва 14 травня за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків.

Кримінальну справу стосовно Ю.ГРИМЧАКА, а також народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, було порушено в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України 27 квітня у Верховній Раді.

Довідка УНІАН. 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).