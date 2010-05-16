Захисниця українського дубляжу пішла, бо не хотіла "плазувати назад"

Екс-голова Держслужби кінематографії Ганна Чміль звільнилася, тому що не бажала "плазувати назад" в питанні українського дубляжу кінофільмів.

Про це вона заявила у коментарі сайту партії "За Україну".

"Я свою позицію щодо українського дубляжу заявляла скрізь, в тому числі і в засобах масової інформації і демонструвала це своїми діями. Я думаю, що вчинила правильно. Плазувати назад я теж не можу", - сказала вона.

"Український дубляж був, є і буде, тому що є закони, Конституція і рішення Конституційного Суду (які зобов`язують дублювати фільми українською мовою). І нехай Табачник і Семиноженко говорять, що собі хочуть", - зазначила Чміль.

"До того моменту, поки вони не змінять закон, а він вже вносився в сесійну залу і не був підтриманий, нічого нікому не вдасться скасувати", - переконана вона.

Як відомо, раніше уряд ухвалив рішення про звільнення Чміль з посади голови Держслужби кінематографії згідно з її заявою та виходом на пенсію.

Українська правда