Фельдман пересів на Harley-Davidson і розказав цікаві речі

Народний депутат-харків’янин від Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що до переходу в коаліцію його підштовхнула «атака» засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про причини свого переходу до складу парламентської коаліції. На прес-конференцію він приїхав на мотоциклі Harley-Davidson, одягнений у джинси та футболку.

«Швидше за все, я би думав ще до 1 вересня. Я не збирався переходити так швидко. У мене ще залишалися думки, залишалася ще якась тінь недомовленості сам із собою. Але тут почалася така масована атака в ЗМІ, провокаційна атака, що я вирішив, що треба допомогти цим людям і перенаправити їхню енергію на гарну справу», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, публікації в ЗМІ з закидами в неефективності та провальній роботі Харківського обласного штабу БЮТ, який він очолював на виборах Президента України, стали «останньою краплею». При цьому депутат наголосив на очевидній необ’єктивності та заангажованості деяких ЗМІ.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, його відставка з посади керівника обласної організації ВО “Батьківщина” була спланована певними «угрупованнями» у БЮТ, для яких «бізнес став перш за все, у яких обов’язки перед людьми стали нижчими, ніж обов’язки перед бізнесом».

«Я знаю, чиї це ЗМІ, я знаю, яка була зіграна гра. Я думаю, що ТИМОШЕНКО не знає й 10% того, що відбулося за її спиною. У цій інтризі було задіяне одне з угрупувань нашої партії, всі інші були категорично проти. І не дослухалися до більшості, зробили це на догоду якійсь меншості», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат відмовився називати прізвища людей, які організували його критику в ЗМІ, зазначивши, що для нього «починається нове життя, нова робота» над створенням власного політичного проекту.

О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що до осені продовжуватиме у складі коаліції свою законотворчу діяльність у напрямку відстоювання прав національних меншин, прав дітей та соціального захисту населення.

«До 1 вересня не буде ніяких мною зроблених дій, працюємо в тому ж режимі. Що буде у вересні – подивимося на ситуацію, яка буде в Харкові, на ситуацію, яка буде в Києві. Наскільки я буду потрібний цій коаліції, наскільки я буду сам себе там бачити», - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня 2010 р. О.ФЕЛЬДМАНА було звільнено з посади голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».

14 травня О.ФЕЛЬДМАН увійшов до складу коаліції «Стабільність та реформи».