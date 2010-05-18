Регіонали таки хочуть протягнути закон про обшуки нардепів-"терористів"

Верховній раді пропонують доповнити статтю 27 “Недоторканність народного депутата України” закону про статус народного депутата положенням, яке дозволятиме “огляд особистих речей і багажу народного депутата у випадку проходження ним, як пасажиром повітряного судна, контролю на безпеку або на вході до будівлі Верховної Ради України”, для чого не потрібно буде попереднє отримання згоди ВР на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності. Відповідну законодавчу новацію сьогодні в апараті ВР зареєстрував депутат-регіонал Василь Кисельов.

У пояснювальній записці до законопроекту автор обґрунтовує свою пропозицію тим, що дозвіл на несанкціоновані Радою обшуки нардепів “сприятиме попередженню загрози життю і здоров’ю народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, осіб, запрошених на засідання Парламенту України, та пасажирів повітряних суден, а також унеможливленню внесення до зали засідань Верховної Ради України сторонніх предметів, які заважають народним депутатам України здійснювати повноваження щодо участі у засіданнях Верховної Ради України”.

У якості прикладів таких можливих загроз Кисельов наводить “події, що відбулися в законодавчому органі Арменії у 1999 році” та у Верховній Раді України 27 квітня цього року під час ратифікації харківських угод.