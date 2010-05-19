БЮТ вимагає пояснень від Азарова

Народні депутати України Іван ДЕНЬКОВИЧ, Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ, Ігор ЄРЕСЬКО, Микола ПОТАПЧУК та Дмитро ШЛЕМКО (всі з фракції БЮТ) направили запит до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням надати інформацію стосовно громадянства державного службовця України – першого заступника міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Андрія ПАЛЬЧЕВСЬКОГО та виконання ним вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

"Дане призначення неодноразово було предметом дискусії та обговорення в засобах масової інформації. Так, деякі ЗМІ повідомляли, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є одночасно громадянином України та Російської Федерації", - йдеться у запиті.

Народні депутати просять прем’єр-міністра надати інформацію стосовно факту набуття першим заступником міністра А.ПАЛЬЧЕВСЬКИМ громадянства України та факту виходу ним з громадянства іншої держави, зокрема Російської Федерації. При цьому депутати посилаються на норму ст.4 Закону України "Про державну службу", згідно з якою право на державну службу мають громадяни України", а також на Закон України "Про громадянство України", відповідно до якого подвійне громадянство в Україні не передбачено.

"Призначення А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО на посаду першого заступника міністра викликає здивування, оскільки дана особа не має жодного дня практики державної служби", - йдеться у депутатському зверненні.

Депутати також зазначають, що бізнесові кола знають цю людину як успішного підприємця, сфера бізнес-інтересів якого зосереджена в основному на території Російської Федерації і "має мало спільного зі спортом, молоддю та сім’єю".

Зважаючи на існування законних норм заборони державному службовцю "займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників чи підставних осіб" та враховуючи резонансність даного призначення, народні депутати просять прем’єра надати інформацію стосовно виконання першим заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту законодавства України щодо громадянства України, державної служби та боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 31 березня призначив Андрія ПАЛЬЧЕВСЬКОГО першим заступником міністра у справах сім’ї, молоді і спорту.

Біографічна енциклопедія biografija.ru повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ (народився 16 липня 1961 року) є генеральним секретарем Партії любителів пива, працює консультантом Московської комерційної школи права.

Водночас енциклопедичний Інтернет-ресурс "Вікіпедія" повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ в 1995 році балотувався до Державної думи Росії в першій трійці за списками виборчого об`єднання "Партія любителів пива".