"Наша Україна" непокоїться через російські супутники

Речник екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА заявляє, що безоглядне розширення використання російських супутників для мовлення українських каналів може дозволити російській стороні чинити вплив на український інформаційний простір.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Нашої України" з посиланням на І.ВАННИКОВУ.

"Дії російської влади переконливо свідчать: для неї немає суто технічних питань. Будь-які існуючі можливості чи залежності інших використовуються у потрібний момент як інструменти забезпечення російських інтересів", - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, політичне використання Російською Федерацією умов постачання газу також довгий час вважалося малоймовірним – доки реалії не перекреслили благодушних сподівань.

"Орієнтація на використання лише російських супутників для мовлення українських каналів може призвести до ситуації, коли у критичний момент з якоїсь "технічної причини" голос України не буде почутий світом. Натомість звучатиме російська точка зору", - застерегла І.ВАННИКОВА.

Речник В.ЮЩЕНКА зазначила, що у 2004 році саме можливість незалежного мовлення дозволила громадянам України і світовій спільноті дізнатися правду про Помаранчеву революцію – всупереч спробам російської сторони замовчати масовий протест українців проти сваволі і фальсифікацій.

"Ідучи на домовленості з іншими країнами у настільки чутливих для національної безпеки сферах як інформаційна, влада зобов’язана враховувати усі можливі загрози і не допускати створення нових важелів недружнього впливу на Україну", - наголосила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив 5 березня на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що розглядає можливість виходу «1-2 українських телеканалів» в російський інформаційний простір через супутникову платформу «НТВ +».

Українські організації Росії звернулися до Президента Росії розглянути можливість збільшення кількості українських телеканалів у РФ. Крім того, організації попросили Президента України В.ЯНУКОВИЧА сприяти створенню спеціального музичного телеканалу української музики для мовлення на закордон. Таку ідею підтримав міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК. Він вважає, що в 2010 році через економічні труднощі це питання може бути вирішене лише за рахунок недержавних коштів.