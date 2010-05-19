Герман розповіла про шляхетність Януковича
"Не так як Юлія Тимошенко..."
Якщо Росії буде вигідніше транзитувати більше газу через українську ГТС, то вона буде це робити.
Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.
"Росіяни прагматики, і українці повинні бути прагматиками. Треба позбутися романтизму у відносинах, як з Євросоюзом, так і з Росією", - сказала вона.
Герман зазначила, що кожен рахує свої інтереси: "Янукович сказав, що українська труба більш конкурентна, а ніж Південний потік. Вони теж будуть рахувати".
На думку чиновниці, Україна не повинна дивуватися, що РФ відстоює свої інтереси: "Ми просто у відповідь повинні бути дуже наполегливі, принципові. Але разом з тим дуже дипломатичні і м`які у розмовах зі своїм сусідом".
"Треба йти на компроміс. Треба йти на поступки, але рівно до тої міри доки нема ущемлення нашого інтересу національного. І мені здається так себе веде нова влада", - вважає Герман.
Коментуючи заяву президента РФ Дмитра Медведєва про те, що Україні та Росії доведеться працювати в прискореному темпі, вона сказала: "Ми повинні пам`ятати, що ми господарі цієї зустрічі, а господарі мають зробити все щоб навіть півсловом, навіть інтонацією не образити гостя".
"Президент України стримався, витримав паузу. І як господар поступив дуже правильно.
Господарі повинні бути шляхетні", - заявила заступник глави адміністрації президента.
Герман вважає, що "якщо ти на чужій території, то м`ячик треба відбивати": "Не так як Юлія Тимошенко колись ганебно себе повела, коли прем`єр-міністр Путін відкрито образив президента Ющенка. Вона у відповідь хіхікнула".
"От тоді мала Україна відбити м`ячик, і сказати вибачте ви образили зараз керівника моєї держави", - зазначила вона.