Герман розповіла про шляхетність Януковича

Якщо Росії буде вигідніше транзитувати більше газу через українську ГТС, то вона буде це робити.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Росіяни прагматики, і українці повинні бути прагматиками. Треба позбутися романтизму у відносинах, як з Євросоюзом, так і з Росією", - сказала вона.

Герман зазначила, що кожен рахує свої інтереси: "Янукович сказав, що українська труба більш конкурентна, а ніж Південний потік. Вони теж будуть рахувати".

На думку чиновниці, Україна не повинна дивуватися, що РФ відстоює свої інтереси: "Ми просто у відповідь повинні бути дуже наполегливі, принципові. Але разом з тим дуже дипломатичні і м`які у розмовах зі своїм сусідом".

"Треба йти на компроміс. Треба йти на поступки, але рівно до тої міри доки нема ущемлення нашого інтересу національного. І мені здається так себе веде нова влада", - вважає Герман.

Коментуючи заяву президента РФ Дмитра Медведєва про те, що Україні та Росії доведеться працювати в прискореному темпі, вона сказала: "Ми повинні пам`ятати, що ми господарі цієї зустрічі, а господарі мають зробити все щоб навіть півсловом, навіть інтонацією не образити гостя".

"Президент України стримався, витримав паузу. І як господар поступив дуже правильно.

Господарі повинні бути шляхетні", - заявила заступник глави адміністрації президента.

Герман вважає, що "якщо ти на чужій території, то м`ячик треба відбивати": "Не так як Юлія Тимошенко колись ганебно себе повела, коли прем`єр-міністр Путін відкрито образив президента Ющенка. Вона у відповідь хіхікнула".

"От тоді мала Україна відбити м`ячик, і сказати вибачте ви образили зараз керівника моєї держави", - зазначила вона.

Українська правда