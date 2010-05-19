Тимошенко зізналася, що їй страшно

«Значущі політичні або бізнесові судові спори тепер вирішуватиме не суд - ЯНУКОВИЧ у своєму кабінеті в Межигір`ї». Так в інтерв`ю «Лівому берегу» лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прокоментувала ухвалення Верховною Радою закону, згідно з яким рішення Президента, парламенту і Вищої ради юстиції може оскаржити лише Вищий адміністративний суд України, причому спеціально формованою колегією.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «думаю, це - кінець системи правосуддя в Україні. Про те, що в країні існують суди, можна забути. Цим законом Вищій раді юстиції, яка на 2/3 складається з людей ЯНУКОВИЧА (квота Президента, Генеральної прокуратури, парламенту, Ківалов і Ко) дано право швидко і без шуму «страчувати» будь-якого небажаного суддю. Напевно, найближчими днями кілька десятків суддів усіх рівнів буде показово звільнено. Для остраху інших».

За прогнозом лідера БЮТ, «у найближчі тижні костелами з групи з підготовці до проведення судової реформи зроблять ще щось. «Незалежній» Вищій раді юстиції дадуть право призначати керівників усіх судів, включаючи вищі спеціальні. Що, певна річ, зробить їх слухняним інструментом у руках ЯНУКОВИЧА. Верховний Суд вони планують позбавити права розглядати справи, закріпивши за ним лише методологічні функції».

«Значущі політичні або бізнесові судові спори тепер вирішуватиме не суд - ЯНУКОВИЧ у своєму кабінеті в Межигір`ї. Вирішувати, спираючись на свою мізерну освіту і інстинкти неандертальця…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо чесно, страшно. Страшно вперше з моменту приходу у політику», - додала лідер БЮТ.

За її словами, «важливо, щоб страшно стало іншим - політикам, суддям, представникам різних еліт, від яких багато що залежить. Страх має надати сили для самозбереження».