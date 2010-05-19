Янукович збирається в Китай

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив свій намір відвідати Китай восени 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ян ЦЗЄЧИ, яка відбулася сьогодні у Києві.

Президент України нагадав, що 12 квітня зустрічався з головою Китайської Народної Республіки у Вашингтоні. Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, відтоді минуло не так багато часу, а високий представник китайського уряду вже відвідує Київ з візитом.

«Наше двостороннє співробітництво, особливо у торгівельно-економічній сфері, становить величезний інтерес для наших країн», - заявив Президент України. На його переконання, в основу такого співробітництва покладені взаємовигідні відносини на принципах рівності.

«Україна завжди буде дотримуватися своїх зобов’язань і домовленостей у відносинах з Китаєм», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

«Впевнений, що зараз настав етап, коли українсько-китайські відносини можна вивести на новий рівень стратегічного партнерства», - заявив Президент України і підтвердив главі зовнішньополітичного відомства КНР свій намір здійснити візит до цієї держави восени 2010 року.