Регіонали дали Парубію з Гримчаком «відстрочку»

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту сьогодні не прийме рішення щодо позбавлення недоторканності депутатів Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За словами О.ЄФРЕМОВА, сьогодні комітет не може розглядати це питання, оскільки відповідне подання Генеральної прокуратури надійшло до парламенту в понеділок, а положенням закону про Регламент Верховної Ради депутатам відведено п’ять днів на висловлення позиції з даного питання. Він підкреслив, що «п’ятиденний термін ще не вичерпаний, тому розглядати дане питання на засідання регламентного комітету передчасно».

Водночас, на думку О.ЄФРЕМОВА, якби сьогодні в сесійну залу парламенту було винесене питання про зняття з А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА депутатської недоторканності, то це рішення було б ухвалене.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що навіть якщо сьогодні члени регламентного комітету розглядатимуть подання Генпрокуратури, то рішення комітету з цього приводу не буде.

Разом із цим голова регламентного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО нагадав, що засідання комітету розпочнеться о 15. Водночас він не зміг спрогнозувати, яким може бути рішення комітету за результатами розгляду подання Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2010 року у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де знаходився спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, скоєного групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України з фракції НУ-НС Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

14 травня голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що у парламенту з Генеральної прокуратури надійшло подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності окремих народних депутатів від опозиції за скоєні ними дії 27 квітня у ВР.