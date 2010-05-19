Медведєв дав Путіну 14 доручень щодо України

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ за результатами третього засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії дали своїм урядам 14 доручень, за якими готуватимуться майбутні міждержавні та міжвідомчі двосторонні угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що йдеться про співробітництво у багатьох важливих сферах і галузях. Серед них найважливішими є енергетика, авіабудування, транспортування нафти через територію України, машинобудування, суднобудування.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що президенти не визначили конкретних строків підготовки цих угод.

«Але деякі з цих документів можуть бути підготовлені до наступного засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії, яке відбудеться у жовтні-листопаді 2010 року», - повідомив А.ГОНЧАРУК.