У МЗС не виключають, що Україна може ратифікувати статут СНД

Міністерство закордонних справ України не розглядає на сьогодні питання про ратифікацію Україною статуту СНД, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що Україна успішно працювала і може працювати в СНД в сьогоднішньому статусі.

За його словами, партнери України не ставлять питання щодо ратифікації статуту СНД. «Але якщо дійсно ми побачимо, що якісь принципово важливі для нашої економічної, соціальної, гуманітарної сфери питання ми не можемо вирішити, не будучи фактично членом СНД через те, що не ратифікували статут, то, звичайно це питання буде розглядатись. На даний час у нас немає підстав з цим поспішати, оскільки це не заважає працювати в рамках СНД», - сказав О.ВОЛОШИН.

*** Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається лише спостерігачем і не є членом СНД.