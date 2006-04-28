Скандальній учасниці ”Дома-2” Водонаєвій кортить співати у ”ВІА Грі”

Група "ВІА Гра" вважається одним з найсексуальніших дівочих колективів на вітчизняній сцені.

За свою довгу кар`єру група неодноразово міняла склад, причому нові дівчата за сексапільністю нітрохи не поступалися своїм попередницям. Не дивлячись на те, що чергова заміна одного з солістів відбулася в групі зовсім недавно, в недалекому майбутньому групу чекають нові зміни.

Як пише "Комсомольська правда" бажання співати в групі виявила учасниця телепроекту "Дом-2" Альона Водонаєва.

Треба сказати, що Водонаєва вже давно славиться не тільки своєю шикарною зовнішністю, але і скандальним характером. Вона неймовірно піднімає рейтинги телепроекту через постійні сварки і конфлікти, які розгораються біля цієї пекучої дівчини.

Як відомо, старі учасники "Дому-2" активно гастролюють по містах Росії, і Олена Водонаєва виступає перед глядачами зі своєю піснею. Після проекту дівчина хоче продовжити виступати на сцені, причому саме в групі "ВІА Гра". За її словами, вона ідеально підходить для цього колективу. По-перше, у неї непогані вокальні дані, а по-друге – яскрава зовнішність: у неї бюст п`ятого розміру, а талія всього 55 сантиметрів. Водонаєва сподівається, що продюсер групи Костянтин Меладзе зверне на неї увагу, пише «Утро.ru».