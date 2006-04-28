Анжеліка Рудницька доведе в суді, що Пономарьов хотів від неї дітей

Екс-ведуча телепрограми «Територія А» Анжеліка Рудницька має намір добитися від Олександра Пономарьова публічних вибачень і просить київських журналістів організувати їх спільну зустріч.

А поки вона опротестувала рішення Оболонського суда Києва, який днями визнав її звинувачення на адресу Пономарьова несправедливими, зобов`язавши сплатити компенсацію в 1 тис. грн.

Нагадаємо, що Пономарьов подав до суду на Рудницьку за те, що вона в одному з інтерв`ю затверджувала, ніби артист пропонував їй народити йому дитину.

На прес-конференції у четвер телеведуча заявила, що Пономарьов повинен вибачитися не тільки передньою, але і перед матір`ю його дітей – Оленою Мозговою».

На думку Рудницької, саме конфлікт з Пономарьовим привів до того що всі канали відмовляються з нею співробітничати. Все почалося в 2000 році, коли Рудницка розповіла тижневику «I love You”, як Пономарьов говорив її матері, що хоче від Анжеліки дитину. У тому ж році, розповіла Рудницька, нові власники каналу ICTV, в ефірі якого йшла «Територія А», зняли програму з ефіру. У 2005-му газета «Факти» розмістила публікацію про 10-річча програм «Територія А» із згадкою про конфлікт. «Територію А» знову зняли з ефіру, цього разу, «Першого національного». Незрозуміло, як Рудницька має намір довести свою правоту, поки відомо, що окрім свідчень її мами, інших свідоцтв немає.

У свою чергу Олександр Пономарьов прокоментував цю ситуацію газеті «Сьогодні»: «Це спроба пропіарити своє ім`я за рахунок мого».

За словами Олександра, вищезазначених розмов з матір`ю Анжеліки не було: «Це просто не правда! Як ви це уявляєте, що я ходжу по місту і пропоную всім дітей?

Суд підтвердив мою правоту – тепер їй не схочеться говорити про мене такі жарти.»

Газета "Сегодня"