Опозиція планує акції на завтра

Опозиція має намір 22 травня провести акції, спрямовані на об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК.

За його словами, НРУ турбує «неспроможність опозиційних сил об’єднатися, щоб протистояти антиукраїнським діям нинішньої влади». «Одна з перших акцій для цього буде акція 22 травня, в суботу, яку ми плануємо провести біля пам’ятника Т.Шевченкові у Києві і в Каневі, на могилі Кобзаря», - наголосив Б.ТАРАСЮК. Однак він не уточнив про які акції йдеться.

Довідка УНІАН. 22 травня - день перепоховання Т.Шевченка у Каневі.