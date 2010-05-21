Азаров полетів до Росії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув до Санкт-Петербурга для участі у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) і Ради глав урядів країн - членів Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту заплановані також зустрічі М.АЗАРОВА з прем`єр-міністрами Білорусі і Казахстану Сергієм СИДОРСЬКИМ і Карімом МАСІМОВИМ.

На засіданні Ради глав урядів СНД планується розглянути близько 20 проектів документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення співпраці держав - учасниць Співдружності. Документи стосуються розвитку співпраці в економічній і гуманітарній сферах, забезпечення безпеки і т.д.

Найважливішим визначене питання про затвердження Плану першочергових заходів щодо реалізації Концепції співпраці держав - учасниць СНД у сфері енергетики.

Зокрема, згідно з проектом документа, в паливно-енергетичному комплексі планується сформувати прогнози виробництва – споживання енергоресурсів держав - учасниць СНД на період до 2020 року і на більш віддалену перспективу, розробити основні напрямки міждержавної співпраці у галузі енергоефективності і енергозбереження з урахуванням світової практики, здійснити спільне будівництво енергетичних об`єктів з використанням різних форм фінансування, зокрема створити додаткові генеруючі потужності і розширити транспортну енергетичну інфраструктуру СНД для збільшення експорту енергоносіїв у треті країни територією держав - учасниць Співдружності.

До розділу «Вуглеводневі енергоресурси і вугілля» включено заходи щодо розробки перспективних напрямків використовування вугілля як альтернативи газовому паливу, пропозицій щодо співпраці у галузі підвищення ефективності видобутку, транспортування і переробки вугілля, зокрема застосування «чистих» технологій використання вугільного палива, газифікації вугілля і утилізації метану.

Також учасники засідання обговорюватимуть проект Протоколу про етапи формування спільного електроенергетичного ринку держав - учасниць СНД, роботу Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД.

Крім того, на засіданні розглядатиметься питання про надання державній освітній установі вищої професійної освіти «Московський державний університет геодезії і картографії» статусу базової організації держав - учасниць СНД з підготовки кадрів у галузі геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування Землі.

Засідання глав урядів СНД проходять двічі на рік. Останнє засідання проходило у листопаді 2009 року в Ялті.

Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав (СНД) - міждержавне об`єднання, створене державами - колишніми союзними республіками СРСР у 1991 році. На сьогодні до складу СНД входять: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна (Статут СНД не ратифіковано).

Євразійське економічне співтовариство, створене у 2000 році, – міжнародна економічна організація, мета якої полягає у формуванні загальних зовнішніх митних кордонів держав-учасниць, виробленні єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування спільного ринку. Членами ЄврАзЕС є Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан. З 1 січня 2010 року у рамках ЄврАзЕС діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Статус спостерігача при ЄврАзЕС надано Молдові, Україні, Вірменії і Євразійському банку розвитку.