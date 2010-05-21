Королевська хоче повідривати руки урядовцям

На думку Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, влада має починати реформи з себе. Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва заявила в ефірі «5 каналу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

«Якщо у влади є бажання реформувати економіку, то необхідно починати з себе: скоротити держапарат, розібратися з системою державного управління і контролю, створити умови для розвитку підприємництва», - сказала депутат.

«Треба відірвати руки урядовцям, які знущаються з людей, знущаються з підприємництва, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Необхідно зняти заборони, які давно стали годівницями для урядовців, реорганізувати дозвільну систему, і люди почнуть дихати вільніше».

Вона нагадала, що під час президентської кампанії ми неодноразово чули, як кандидати на вищий пост у державі говорили про реформи. «І ЯНУКОВИЧ, і ТІГІПКО декларували проведення економічних реформ після приходу до влади. Зараз вони при владі, однак ні про які реформи і мови немає, – заявила голова Комітету ВР. – Опозиція готова підтримувати реформи, за які на виборах проголосували люди, але їх навіть не розпочинають».

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала владу розпочати реально опікуватися поліпшенням якості життя людей, стимулювати підприємницьку ініціативу, а не просто декларувати підвищення соціальних стандартів. «Сьогодні уряд намагається просто нагодувати людей, а про те, що завтра не буде робочих місць, нікому буде платити податки, ніхто не думає. Люди чекають одного – поліпшення якості життя. А для цього необхідно не займатися популізмом, а розвивати економіку», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.