Гримчака госпіталізували з інфарктом

Народного депутата України Юрія ГРИМЧАКА учора ввечері було госпіталізовано до однієї з київських лікарень з інфарктом.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, зауваживши, що проблеми з серцем у Ю.ГРИМЧАКА виникли досить давно, але загострились протягом останніх двох тижнів у зв’язку з обвинуваченнями у незаконному впливі на голову Верховної Ради та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків під час подій в парламенті 27 квітня.

Інформацію про госпіталізацію Ю.ГРИМЧАКА УНІАН підтвердили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

У ВР з Генеральної прокуратури надійшло подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності окремих народних депутатів від опозиції за скоєні ними дії 27 квітня у парламенті.