Вінський пропонує ліквідувати райдержадміністрації

Вибори до місцевих рад мають проходити за пропорційною системою з відкритими партійними списками, вважає голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

Як заявив політик, він є категоричним противником повернення до мажоритарної системи виборів у місцеві ради. «Парадокс полягає в тому, що при мажаритарній системі, враховуючи адмінресурс, ми отримаємо місцеві ради, які повністю залежні від виконавчої влади, представлятимуть інтереси виконавчої вертикалі, а не народу. Це не демократично, це абсурдно за своїм змістом, тому що представницькі органи повинні контролювати виконавчу владу, повинні диктувати їй умови, а не навпаки», - вважає Вінський.

Вінський нагадав, що в час, коли місцеві вибори в Україні проводилися за мажоритарною системою, в деяких обласних радах глави районних адміністрацій і чиновники державної обласної адміністрації становили до 80 % від складу депутатського корпусу.

Тому компромісом, на думку Вінського, має бути пропорційна система на основі відкритих списків. «Щоб люди голосували за конкретну людину в рамках партійного списку і щоб самі виборці визначали, хто перший, а хто останній. Тільки тоді буде задіяний особистий інтерес і кадровий потенціал», - підкреслив він.

При цьому, на думку політика, прохідний бар’єр має становити 1%, «бо чим більше ми проведемо списків політичних сил до місцевої ради, тим різноманітнішим буде представництво інтересів конкретної громади».

Вінський заперечив тезу, що пропорційні списки вирішують тільки політичні інтереси лідерів партій. «Важливо, щоб було вироблено програму соціально-економічного розвитку, щоб була визначена стратегія. І, безумовно, стратегію краще виробляти через інструмент політичних партій, адже це колективний орган, і це вийде у нього краще, ніж в однієї людини», - сказав він.

Політик зазначив, що вибори за партійними списками дають можливість формувати більшість на певній ідеологічній та політичні основі і передбачають відповідальність тої чи іншої політичної сили. «А за мажоритарні вибори виступають ті люди, які прагнуть керувати - і ні за що не відповідати», - переконаний політик.

В той же час, лідер народників вважає, що депутатом місцевої ради може бути тільки людина, яка не менше 5 років реально проживає на цій території. «Я думаю, що це має бути закріплено навіть конституційно, тому що інтереси певної громади можуть відстоювати тільки її представники, а не люди, надіслані звідкілясь», - пояснив він.

Лідер партії «Народна влада» також виступає за негайну ліквідацію всіх районних державних адміністрацій. «Так вибудовувалася система адміністративного ресурсу часів Леоніда Кучми, - вважає Вінський. - В районі ж має бути рада, яку очолює голова ради (він же голова виконкому), і вони повинні здійснювати ці повноваження».

«Більше того, ми повинні повернутися до системи, яка діяла у нас на початку 90-х років, коли голови рад обиралися у нас напряму населенням відповідного району», - додав Вінський.