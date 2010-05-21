Грищенко розказав, чому «підвісили» Керченську протоку

Україна може запропонувати Росії безперешкодно використовувати Керч-Єнікальський канал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні у Верховній Раді України під час години запитань до уряду.

«В разі делімітації водного кордону між Україною та РФ практично весь Керч-Єнікальський канал, якщо він проходитиме в тих межах, як ми того прагнемо, буде в межах України», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

Водночас, за його словами, українська сторона виходить з того, що може бути «знайдений інший інструмент, який забезпечить Росії гарантії того, що Росія зможе безперешкодно використовувати цей канал за будь-яких обставин, звичайно, за узгодженням і взаємодією з Україною».

«Це є принциповим питанням – знайти такий інструмент», - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

17 травня 2010 року під час візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Того ж дня після переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.

19 травня директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН заявив, що Україна наполягатиме на чіткому розмежуванні кордону з Росією в Керченській протоці, але готова йти на компроміси з економічних питань.