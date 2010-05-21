Тимошенко: Ющенко від Януковича «одержав індульгенцію, держдачу...»

Лідер БЮТ, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО «одержав індульгенцію, держдачу і право бути улюбленою опозицією».

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю «Лівому берегу».

За її словами, «не секрет, що саме ЮЩЕНКО успішно втілив у життя перемогу ЯНУКОВИЧА. Меморандумами, універсалами, війною в демократичному таборі, технологією «проти всіх» і багато, багато чим іншим. За це одержав індульгенцію, держдачу і право бути улюбленою опозицією. Сумно».

При цьому на питання «Хто, на ваш погляд, більше зло: КУЧМА чи ЯНУКОВИЧ?», Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Це люди одного, якщо можна так висловитися, порядка. Для них обох у політиці головне – встигнути добре заробити. Сім`я КУЧМИ з влади пішла мільярдерами. Сім`я ЯНУКОВИЧА почала робити те ж саме. ЯНУКОВИЧ тільки істотно тупіше за КУЧМУ. Це як два штами грипу. Чим новіше штам, тим він агресивніший».

У відповідь на зауваження журналіста: «У 2005-му ви якось сказали: ЮЩЕНКА просто треба пережити. Перефразовуючи питання, що вже звучало: може, ЯНУКОВИЧА теж потрібно пережити?», лідер БЮТ сказала: «Так, потрібно пережити, я згодна. Питання лише у тому, яку ціну країна заплатить за цей історичний досвід, чи зможемо повернути країні те, що зараз втрачаємо. Ось що мене турбує. Ну, а в тому, що він піде безславно, ганебно і швидко, не сумніваюся».