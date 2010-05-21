У Гримчака - не інфаркт

Народного депутата України Юрія ГРИМЧАКА госпіталізовано до лікарні у передінсультному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат депутата Юрій МАРТИНЕНКО.

«Ю.ГРИМЧАК перебуває в медичній клініці «Борис», вчора він був доставлений туди близько 22-ї години вечора каретою швидкої медичної допомоги, був поміщений в реанімаційне відділення, і зараз він перебуває в палаті інтенсивного лікування. Попередній діагноз – передінсультний стан», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО.

За словами адвоката, зараз депутат почуває себе «більш-менш добре», але з палати не виходить.

Ю.МАРТИНЕНКО вважає, що погіршення стану здоров’я Ю.ГРИМЧАКА пов’язане з отриманими 27 березня у Верховній Раді тілесними ушкодженнями.

«Тоді він отримав струс головного мозку, отримав чисельні удари по тулубу та по голові», - пояснив адвокат.

За його словами, це підтверджено результатами судової експертизи.

Раніше повідомлялося, що Ю.ГРИМЧАКА учора ввечері було госпіталізовано до однієї з київських лікарень з інфарктом.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

У ВР з Генеральної прокуратури надійшло подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності окремих народних депутатів від опозиції за скоєні ними дії 27 квітня у парламенті.

Сьогодні, 21 травня, Печерський районний суд міста Києва переніс на 3 червня розгляд скарг народних депутатів А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА про скасування постанови прокуратури щодо порушення проти них кримінальної справи у зв’язку з подіями 27 березня у Верховній Раді.