У Тимошенко розказали про «найбільші провали» уряду Азарова

Діяльність нового уряду лише за два місяці призвела до знищення позитивних тенденцій відновлення зростання промислового виробництва, які спостерігались за часів уряду Юлії ТИМОШЕНКО, та до провальної ситуації з поверненням ПДВ.

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявив міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО, повідомили УНГІАН у прес-службі БЮТ.

За словами А.СЕНЧЕНКА, згідно зі статистичними даними, у квітні індекс промислового виробництва знизився на 1,8%.

«Це, по суті, проїдання позитивної динаміки, якої добився уряд ТИМОШЕНКО. Цей показник є надзвичайно тривожним, і влада його сьогодні замовчує», - сказав він.

При цьому він нагадав, що останні півроку діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО - з вересня 2009 року по березень 2010 року - зберігалась позитивна тенденція зростання індексу промислового виробництва.

А.СЕНЧЕНКО звернув увагу на те, що фактично всі промислові регіони країні у квітні поточного року спрацювали погано, що, за його словами, є результатом відсутності налагодженої системної роботи діючої влади з бізнес-середовищем. «Влада почала не з діалогу з бізнесом і промисловістю, а з додаткового фіскального тиску на бізнес і промисловість», - сказав він.

Крім того, міністр фінансів опозиційного уряду заявив, що другим провалом діючого уряду є зростання заборгованості з повернення податку на додану вартість до 31 млрд.грн.

А.СЕНЧЕНКО нагадав, що 2007-2008 року уряд Ю.ТИМОШЕНКО успадкував 11 млрд. грн. заборгованості з ПДВ, але водночас саме уряд Ю.ТИМОШЕНКО вперше в історії України повернув ПДВ НАК «Нафтогазу».

«Ті 22 млрд. грн. неповернутого ПДВ, про які так довго і голосно говорили в уряді ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, як про борги уряду ТИМОШЕНКО - це 11 млрд. грн. боргів, які залишились у спадок від уряду ЯНУКОВИЧА у 2007 році, а також 10 млрд., які повернули НАК», - сказав він.

Водночас, за словами А.СЕНЧЕНКА, всього за два місяці роботи уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА заборгованість з повернення ПДВ збільшилась у 1,5 рази і становить наразі 31 млрд. грн.

Міністр фінансів опозиційного уряду також зазначив, що затверджений поспіхом держбюджет-2010 не дає відповіді ні підприємцям, ні підприємствам, яким чином повертати ПДВ у майбутньому.

«У бюджеті закладено механізм, який передбачає замість грошей видавати підприємствам макулатуру, по якій вони коли-небудь, при наступних урядах, можливо, отримають ці гроші», - сказав він.

«Ця провальна ситуація з поверненням ПДВ, а також провальна ситуація, пов’язана з індексом промислового виробництва, - це наразі два найбільші провали уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА», - резюмував А.СЕНЧЕНКО.