Ляшко: ПР та Ющенко «брудно використали і викинули двох дітей»

Так звана «справа педофілів» була спланованою передвиборчою технологією Партії регіонів та колишнього президента Віктора ЮЩЕНКА, щоб дискредитувати кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні у сесійній залі під час звіту відповідної Тимчасової слідчої комісії заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Коментуючи звіт ТСК, яка не знайшла доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей, О.ЛЯШКО сказав: «Що ми сьогодні бачимо: що немає ні педофілів серед нас, ні доказів немає ніяких щодо вчинення злочину, немає нічого».

За його словами, колишній президент В.ЮЩЕНКО та Партія регіонів, які спланували цю провокацію проти БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО, «брудно використали і викинули двох дітей для того, щоб прийти до влади».

«Згадаємо, як президент ЮЩЕНКО, який на кожній зустрічі розказував, що у БЮТ педофіли і саме тому за них не треба голосувати. Згадаймо, що ОМЕЛЬЧЕНКО отримав Героя України за цю справу», - сказав О.ЛЯШКО.

Народний депутат наголосив, що “саме В.ЮЩЕНКО і Партія регіонів, використовуючи брудні технології, привели до влади Віктора ЯНУКОВИЧА і зараз продовжують акції щодо дискредитації БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО”.

При цьому О.ЛЯШКО закликав суспільство уважно ставитись до подібних заяв з боку Партії регіонів і не вірити їм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР припинила діяльність ТСК з розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх. На засіданні парламенту із звітом про діяльність комісії виступила голова ТСК Катерина САМОЙЛИК. Вона наголосила, що «за результатами розслідування справи достатніх доказів вини Д.ПОЛЮХОВИЧА та інших осіб у насильницькому задоволенні статевої пристрасті з малолітніми, які б давали достатні підстави для направлення справи до суду, поки що не здобуто».

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в МДЦ "Артек".

Керівництво "Артеку", у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей не мають жодного стосунку до центру.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧА.

19 травня заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКИН повідомив, що Д.ПОЛЮХОВИЧУ змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. «Закінчилися 9 місяців перебування ПОЛЮХОВИЧА в ізоляції, і, враховуючи позитивну поведінку, слідчий ухвалив процесуальне рішення відпустити його під підписку», - повідомив В.ЩОТКИН.