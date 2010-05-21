Азаров вимагає від опозиції вибачень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що опозиція не зацікавлена в конструктивному діалозі з урядом.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

"Я хочу з опозицією розмовляти професійною мовою, на професійні теми, на основі достовірної інформації. Але, на превеликий жаль, ми зустрічаємося з тим, що опозицію не цікавить конструктивний діалог у нашій дискусії. Її цікавить пошук якихось спекуляцій, якихось тем, які на її думку можуть вплинути на електорат", – сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр вважає, що опозиція своїми діями в парламенті 27 березня показала себе "нецивілізованою". "Візьміть на себе мужність і зізнайтеся, що ви зробили і помилилися, що ви вчинили негідну членів парламенту дію, вчинок, не ховайтеся зараз, не намагайтеся уникнути відповідальності. Грубо кажучи, попросіть вибачення: ніхто не жадає ні крові, ні голів. Для нас важливо, перш за все, аби парламент конструктивно працював, і щоб цей епізод був останнім, щоб він ніколи більше не повторювався", - вважає він.

М.АЗАРОВ відзначив, що за таких умов уряд готовий брати участь у дискусіях з опозицією. "Ми готові зустрічатися, дискутувати, але тільки в тому разі, якщо опозиція пропонуватиме конструктивні пропозиції, вміє виступати з нормальною критикою, – будь ласка, ми готові зустрічатися і розповідати, дискутувати", - додав глава уряду.

"Опозиції не вдалося розхитати суспільство, не вдалося провести ні в одному регіоні країни бодай трохи масштабних політичних акцій. Ніде – ні у Львові, ні в Івано-Франківську, ні в Києві також. Збиралися опозиціонерів тисяча людей, і ми були змушені просити своїх прихильників за чисельністю втричі більшою вийти й показати рівень підтримки", - повідомив М.АЗАРОВ.