Гримчак просить притягти регіоналів за дачу неправдивих свідчень

Народний депутат України від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК звернувся сьогодні до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА зі скаргою, в якій просить притягнути віце-прем’єр-міністрів Володимира СІВКОВИЧА та Володимира СЕМИНОЖЕНКА, а також депутата Миколу ДЖИГУ до відповідальності за дачу неправдивих свідчень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

В заяві Ю.ГРИМЧАК зазначив, що у поданні до Верховної Ради про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності слідчий посилається на свідчення В.СІВКОВИЧА та В.СЕМИНОЖЕНКА. Але, зазначає Ю.ГРИМЧАК, зібрані та проаналізовані відеоматеріали, на яких зафіксовано події у Верховній Раді 27 квітня, свідчать, що на момент підпалу димових шашок В.СІВКОВИЧА та В.СЕМИНОЖЕНКА в сесійній залі парламенту не було, а отже - вони не могли бачити, хто саме підпалював та кидав шашки.

В той же час відео зафіксувало, що М.ДЖИГА під час цих подій знаходився в такому місці, звідки аж ніяк не міг бачити депутата від «Народної самооборони». «Отже, вказані громадяни дали досудовому слідству завідомо неправдиві свідчення, чим скоїли злочин, передбачений ст. 384 Кримінального кодексу», - вважає Ю.ГРИМЧАК.

У зв’язку з цим депутат просить генерального прокурора «закрити кримінальну справу №50-5814, порушену 14 травня 2010 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури м. Києва стосовно мене за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст.344 КК України, як таку, що порушено без законних підстав. Перевірити дані мною пояснення та відеозаписи, та в разі підтвердження - притягнути до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві свідчення свідків СІВКОВИЧА В.Л., СЕМИНОЖЕНКА В.П., ДЖИГУ М.В., за скоєння злочину, передбаченого ст.384 КК України».

«Народна самооборона» зазначає, у Кримінальному кодексі за дачу завідомо неправдивих свідчень визначено покарання від виправних робіт на строк до 2 років до позбавлення волі на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

Ю.ГРИМЧАК та А.ПАРУБІЙ відкидають всі звинувачення і звернулися в Печерський районний суд міста Києва зі скаргами про скасування постанови прокуратури щодо порушення проти них кримінальної справи у зв’язку з подіями 27 березня у Верховній Раді.

Печерський райсуд сьогодні, 21 травня, переніс слухання у цій справі на 3 червня – через те, що прокуратура не надала матеріалів справи.