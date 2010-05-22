Литвин сьогодні перебуватиме у Харкові

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою у Харкові.

Як повідомляє офіційний сайт ВР, В.ЛИТВИН огляне будівництво станції метрополітену «Олексіївська», покладе квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди роковин перепоховання Кобзаря, а також дасть інтерв`ю місцевим каналам та проведе прес-конференцію.