Литвин сьогодні перебуватиме у Харкові
11:18, 22 травня 2010Політика
835 0
(програма робочої поїздки)
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою у Харкові.
Як повідомляє офіційний сайт ВР, В.ЛИТВИН огляне будівництво станції метрополітену «Олексіївська», покладе квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди роковин перепоховання Кобзаря, а також дасть інтерв`ю місцевим каналам та проведе прес-конференцію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter