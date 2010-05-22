Тимошенко помолилася, поставила свічку і послухала "Заповіт"

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у заходах з нагоди 149-ї річниці від дня перепоховання праху Тараса Шевченка.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вона, зокрема, взяла участь у поминальній службі у Церкві Різдва Христового, панахиду у якій відправив Святійший патріарх ФІЛАРЕТ разом з духовенством Української православної церкви Київського патріархату.

До початку богослужіння Ю.ТИМОШЕНКО помолилася перед вівтарем та поставила свічку за упокій душі Великого Кобзаря.

На богослужінні були присутні депутати від БЮТ та представники партії "Наша Україна".

У цій церкві у травні 1861 року було встановлено труну з тілом Т.Шевченка на шляху слідування із Санкт-Петербурга до Канева. Архієпископ Петро Лебединцев відправив молебень за поетом.

Після панахиди Ю.ТИМОШЕНКО разом із заступником голови Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ і депутатами від БЮТ поклала квіти до пам’ятника Т.Шевченку у парку перед червоним корпусом Київського національного університету.

Після покладання квітів та вінків пам`ять Кобзаря було вшановано хвилиною мовчання і пролунав "Заповіт" на музику Миколи Лисенка.