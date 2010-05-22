Литвин про партії, природні процеси та не останні гроші

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає проти скорочення кількості політичних партій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, роз’яснюючи свою ініціативу щодо перереєстрації політичних партій в Україні.

«Я не виступаю за обмеження кількості політичних партій в Україні. Це все одно, що зупинити потяг», - запевнив В.ЛИТВИН.

Однак він підкреслив, що політичні партії повинні виникати в результаті «природного політичного процесу», а не шляхом використання «сезонних» рейтингів.

В.ЛИТВИН наголосив, що процес становлення політичної сили всеукраїнського масштабу триває не менше 10 років «при тому, щоб займатися нею, треба мати мізки і не останні гроші».

Спікер ВР акцентував, що «країна не повинна обслуговувати політичні партії», тому на наступні вибори обов’язковою умовою є відкриття списків політичних партій. Це, на думку В.ЛИТВИНА, сприятиме процесу «природного становлення» політичних лідерів і обмежить можливість «покупки» прохідного місця в партії.