Литвин: яку роль відіграють журналісти?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН має намір запропонувати розглянути і прийняти у парламенті у прискореному варіанті закони, які сприятимуть захисту свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в суботу у Харкові.

«Я переконаний, що ніхто публічно не заперечить щодо прийняття цих законів», - зазначив В.ЛИТВИН і зауважив: «В українських реаліях вдосталь гарних законів, але вони не завжди виконуються».

За словами спікера, «часто-густо йому не подобаються деякі речі і деякі оцінки в журналістських матеріалах». «Але я категорично проти «темників» і «усників», та такого іншого. Треба мабуть багато прожити і пережити, щоб зрозуміти, яку роль відіграють журналісти і друковане або мовлене слово», - наголосив він.

В.ЛИТВИН повідомив, що в депутатському корпусі нерідко звучать вимоги закрити пряму трансляцію засідання Верховної Ради.

«Фактично це одразу додало б працездатності праламенту, але водночас на цьому етапі, коли в нас після виборів ще все живе, все хитається і не загоїлось, все гостро сприймається, я вважаю, що така постановка питання не може бути прийнятою», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН висловився за необхідність спрямувати зусилля на створення суспільного мовлення. «Але оскільки рівень добробуту наших громадян недостатній для того, щоб люди платили додатковий податок на це телебачення, очевидно, цю місію повинна взяти на себе держава», - переконаний він.