У Луганську стартував конкурс політичної сатири

Проводить Комітет порятунку України

В рамках Всеукраїнського проекту політичної сатири „Політичні стусани”, що стартував 21 травня, Луганський Комітет порятунку України започаткував свій регіональний конкурс політичної сатири. Про це УНІАН повідомив уповноважений Комітету Валентин ТКАЛИЧ. За його словами, регіональний конкурс політичної сатири на місцеву владу проводитиметься у чотирьох номінаціях: політична карикатура; політичний анекдот чи гумореска; недолугі висловлювання місцевих можновладців; фото-відео приколи з місцевими можновладцями. Підсумки конкурсу і нагородження його переможців відбудуться напередодні Дня незалежності, 23 серпня.

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