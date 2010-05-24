Янукович розповів, на що ніколи не піде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на вимогу Конституції вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени 2010 року.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що найближчим часом розпочне з цього питання консультації з усіма політичними силами, у тому числі опозиційними, в основу яких покладе «вимоги Конституції».

«Конституція вимагає провести вибори в цьому році. Відкладати їх далі – це означає порушувати Конституцію. Це неприпустимо, і я на це ніколи не піду», - наголосив Глава держави.

Президент також висловив переконання, що вибори можна проводити лише на основі нового законодавства. «Практично всі політичні сили висловились за те, що виборче законодавство необхідно змінювати. Тому нам треба домовлятися зараз, щоб відповідні законопроекти були відпрацьовані, узгоджені між політичними силами, розглянуті і прийняті у парламенті. Я вважаю, що на селищному рівні треба проводити мажоритарні вибори, щоб люди своїх депутатів знали, щоб вони були закріплені за територіями. Я за таку систему», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив упевненість, що таке виборче законодавство може бути прийнято у першому півріччі поточного року.