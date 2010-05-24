Янукович каже, що працює над реформами щодня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що реформи в Україні розпочнуться у 2011 році.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.

«Початок реформ буде у 2011 році», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також вкотре анонсував, що концепцію реформування України він запропонує у червні.

«Ми працюємо над цим питанням щоденно. Я щодня знаходжу час і приділяю необхідну кількість часу для того, щоб розглядати ці питання. Робота триває», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що до цього процесу залучені найкращі іноземні фахівці, які представляють відомі світові консалтингові компанії та мають позитивний досвід роботи у багатьох країнах.