Грищенко хоче відправити Януковича до Лондона

15:36, 24 травня 2010
Політика
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Міністр зустрівся з британським колегою

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну в її прагненні стати членом Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ заявив міністр Великої Британії у справах Європи Девід ЛІДІНГТОН. Зустріч відбулась сьогодні в польському місті Сопот в рамках неформального самміту міністрів закордонних справ країн-учасниць ініціативи ЄС „Східне партнерство”.

“Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні стати повноправним членом Європейського Союзу і в реалізації необхідних для цього інституційних та соціально-економічних реформ”, - сказав він.

Під час бесіди український та британський міністри також обговорили поточний стан українсько-британського партнерства, підтвердивши його стратегічний характер.

Зі свого боку К.ГРИЩЕНКО зауважив, що офіційний Київ розглядає Сполучене Королівство як одного зі своїх пріоритетних партнерів в Європі, запропонувавши при цьому активізувати політичні контакти, зокрема, шляхом організації ближчим часом офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Великої Британії та відвідування керівником британського зовнішньополітичного відомства Уільямом ХЕЙГОМ української столиці.

 

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