Черновецький демонстративно пішов із сесійної зали

Представники фракції БЮТ сьогодні на засіданні Києвради намагалися заблокувати трибуну головуючого на сесії мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з вимогою відмінити результати голосування за склад лічильної комісії, підрахунок якого проводив сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, в результаті блокування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був змушений піти із сесійної зали, але через деякий час повернувся і попросив депутатів продовжити роботу.

До складу лічильної комісії Київради, згідно із проектом рішення, увійшли семеро осіб: Анатолій ЧУБ (Блок Черновецького), Анатолій КОВАЛЕНКО (Народний блок Литвина), Сергій ЗІМІН (СПУ), Денис КОМАРНИЦЬКИЙ (Блок Черновецького), Сергій ЧЕРЕП (Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП), Віктор БІЛИЧ («Наша Україна») та Євген ШАЛОМЄЄВ (Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП).

Фракція БЮТ на пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продовжити сесію Київради і погодитись із результатами голосування за склад лічильної комісії, знову заблокувала трибуну.